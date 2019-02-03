"Ювентус" не смог удержать победу над "Пармой"

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"Ювентус" не смог удержать победу над "Пармой"

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Ювентус" расписал с "Пармой" результативную ничью. Отрыв от "Наполи" теперь составляет 9 очков.

"Ювентус" - "Парма" 3:3

Голы: Роналду, 36 - 1:0, Ругани, 62 - 2:0, Барилла, 64 - 2:1, Роналду, 66 - 3:1, Жервиньо, 74 - 3:2, Жервиньо, 90 - 3:3

"Ювентус": Перин, Жоау Канселу, Ругани, Касерес, Хедира (Бентанкур, 79), Спинаццола, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Бернардески, 46; Джан, 86), Роналду, Манджукич.

"Парма": Сепе, Гальоло, Якопони, Бастони, Бруну Алвеш, Барилла, Скоццарелла (Штулац, 76), Биабиани (Силигарди, 57), Куцка (Спрокати, 86), Жервиньо, Инглезе.

Предупреждения: Барилла (26), Скоццарелла (28).

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