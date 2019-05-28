"Ювентус" не собирается отпускать Дибалу

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"Ювентус" не собирается отпускать Дибалу

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи высказался о возможном уходе Пауло Дибалы из клуба.

"Дибала - футболист "Ювентуса" и он пользуется в клубе нашим доверием. Инвестиции, которые мы сделали при его покупке, и продление соглашения с ним могут подтвердить это", - приводит слова Паратичи Calciomercato.

В этом сезоне на счету Дибалы 10 забитых мячей и 6 результативных передач в 42 матчах.

Ранее сообщалось, что Дибала хочет покинуть "Ювентус" из-за проигранной конкуренции Криштиану Роналду.

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