"Ювентус" не собирается продавать Роналду

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"Ювентус" не собирается продавать Роналду

Руководство туринского "Ювентуса" не планирует расставаться с несколькими основными игроками команды в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, клуб точно не покинут защитники Маттейс де Лигт, Мерих Демирал и Джорджо Кьеллини, полузащитник Родриго Бентанкур, а также нападающий Криштиану Роналду.

При этом "Ювентус" готов продать полузащитника Миралема Пьянича и защитников Маттиа Де Шильо и Даниэле Ругани.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может расстаться с высокооплачиваемыми игроками из-за финансового кризиса, вызванного приостановкой сезона в связи с пандемией китайского коронавируса.

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