"Ювентус" не собирается снижать стоимость Пьянича

Теги ювентусмиралем пьянич

"Ювентус" не собирается снижать стоимость Пьянича

"Ювентус" всеми силами пытается сохранить в команде Миралема Пьянича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб не отпустит игрока менее чем за 100 миллионов евро.

Также Пьяничу будет предложен новый контракт, предусматривающий повышение заработной платы.

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