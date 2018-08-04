"Ювентус" не собирается снижать стоимость Пьянича

"Ювентус" всеми силами пытается сохранить в команде Миралема Пьянича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб не отпустит игрока менее чем за 100 миллионов евро.

Также Пьяничу будет предложен новый контракт, предусматривающий повышение заработной платы.

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