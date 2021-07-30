"Ювентус" не сомневается в подписании Локателли

Фото: инстаграм Локателли/Автор неизвестен

Хавбек "Сассуоло" и сборной Италии Мануэль Локателли может в ближайшее время стать игроком "Ювентуса", сообщает журналист Никола Скира.

Отмечается, что клубы почти достигли договоренности о переходе полузащитники.

23-летний футболист договорился с туринцами о соглашении сроком до 2026 года, и окладом в размере 3-х миллионов евро.

"Бьянконери" не сомневаются в удачном завершении сделки. Это будет аренда с обязательным правом выкпуа за 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Локателли сыграл 34 матча в Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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