"Ювентус" не спешит оформлять два входящих трансфера, так как ожидает предложения от "Барселоны" по Дибале

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"Ювентус" не спешит оформлять два входящих трансфера, так как ожидает предложения от "Барселоны" по ДибалеТуринский "Ювентус" не спешит оформлять два входящих трансфера, так как ожидает предложения от каталонской "Барселоны" по своему форварду Пауло Дибале.

Как информирует La Gazzetta Dello Sport, "старая сеньора" не намерена расставаться со своим ведущим нападающим, однако все же будет готова отпустить его, если клубу поступит предложение в размере 140 миллионов евро. В связи с этим "Юве" решил приостановить два своих входящих трансфера - полузащитника французского ПСЖ Блеза Матюиди и форварда римского "Лацио" Кейта Бальде -, дабы подождать предложения по аргентинцу от "сине-гранатовых".

Напомним, Дибала может отказать "Барселоне"| soccernews.ru

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