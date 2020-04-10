"Ювентус" не утратил интерес к Холанду, несмотря на два отказа

Туринский "Ювентус" не оставляет попыток заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации Calciomercato, "старая синьора" находится на связи с агентом футболиста Мино Райолой.

"Ювентус" верит, что сможет купить норвежца, несмотря на то, что он уже дважды им отказывал - в 2018 году перед переходом из "Молде" в "РБ Зальцбург" и прошлой зимой в преддверии трансфера в "Боруссию".

В составе "шмелей" 19-летний Холанд отличился 12 раз в 11 матчах.

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