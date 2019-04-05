"Ювентус" не утратил интерес к Марсело

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"Ювентус" не утратил интерес к Марсело

Туринский "Ювентус" продолжает следить за ситуацией с защитником "Реала" Марсело, сообщает Tuttosport.

По информации источника, "старая синьора" будет готова начать переговоры с королевским клубом о трансфере бразильца, если тот захочет сменить команду.

Ранее 30-летний футболист задумывался об уходе из "Реала", но после возвращения Зинедина Зидана решил остаться на "Сантьяго Бернабеу".

Марсело защищает цвета "сливочных" с 2007 года. Его контракт рассчитан до июня 2022 года.

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