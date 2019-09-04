"Ювентус" не утратил интерес к Ракитичу

Туринский "Ювентус" не отказался от идеи купить полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

По информации Tuttosport, во время зимнего трансферного окна "старая синьора" предпримет новую попытку заполучить звёздного хорвата.

Сообщается, что сам футболист готов перебраться в Италию, поэтому туринскому клубу необходимо только согласовать с "блауграной" сумму компенсации за игрока.

Ранее стало известно, что "Ювентус" не смог подписать Ракитича летом из-за перегруженной зарплатной ведомости.

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