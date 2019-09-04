"Ювентус" не утратил интерес к Ракитичу
Туринский "Ювентус" не отказался от идеи купить полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.
По информации Tuttosport, во время зимнего трансферного окна "старая синьора" предпримет новую попытку заполучить звёздного хорвата.
Сообщается, что сам футболист готов перебраться в Италию, поэтому туринскому клубу необходимо только согласовать с "блауграной" сумму компенсации за игрока.
Ранее стало известно, что "Ювентус" не смог подписать Ракитича летом из-за перегруженной зарплатной ведомости.
Не пропустите: Джан и Манджукич не попали в заявку "Ювентуса" на Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Вест Бромвич" пожалуется на "Барселону" в ФИФА
-
Санчес объяснил, почему перешел в "Интер"
-
Сэр Алекс Фергюсон ярко высказался о Роналду
-
Эмре Джан: "Ювентус" меня обманул"
-
Булыкин оценил летнюю трансферную кампанию "Локомотива"
-
"Манчестер Сити" надолго потерял Ляпорта
-
"Ювентус" не утратил интерес к Ракитичу
-
СМИ: конфликт между ПСЖ и Неймаром обостряется
-
Новичок ЦСКА рассказал, как будет реагировать на расизм в России
-
Морено готов уступить Энрике пост главного тренера сборной Испании
-
СМИ узнали, почему Мариано решил остаться в "Реале"
-
"Краснодар" опубликовал на официальном сайте профиль Марио Фернандеса
-
ЦСКА пытался арендовать полузащитника "Барселоны"
-
Оуэн: "Капелло был настоящим мудаком"
-
Сорокин прокомментировал свой трансфер в "Краснодар"
-
Френки де Йонг высказался о своей игре в составе "Барселоны"
-
"Арсенал" интересуется хавбеком "Рубина" Кварацхелией
-
Опубликована полная турнирная сетка Кубка России
-
Жирков: "Хотел закончить карьеру 5-6 лет назад"
-
"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2019/20
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0