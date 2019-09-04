"Ювентус" не утратил интерес к Ракитичу

Теги ювентусбарселонаиван ракитичтрансферы

"Ювентус" не утратил интерес к Ракитичу

Туринский "Ювентус" не отказался от идеи купить полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

По информации Tuttosport, во время зимнего трансферного окна "старая синьора" предпримет новую попытку заполучить звёздного хорвата.

Сообщается, что сам футболист готов перебраться в Италию, поэтому туринскому клубу необходимо только согласовать с "блауграной" сумму компенсации за игрока.

Ранее стало известно, что "Ювентус" не смог подписать Ракитича летом из-за перегруженной зарплатной ведомости.

Не пропустите: Джан и Манджукич не попали в заявку "Ювентуса" на Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: конфликт между ПСЖ и Неймаром обостряется

СМИ: конфликт между ПСЖ и Неймаром обостряется

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов