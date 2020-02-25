"Ювентус" не вернет фанатам деньги за билеты, хотя матч с "Интером" пройдет без зрителей

1 Теги ювентусинтер милан

"Ювентус" не вернет фанатам деньги за билеты, хотя матч с "Интером" пройдет без зрителей
Руководство туринского "Ювентуса" отказалось возвращать болельщикам деньги за билеты на матч 26-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера", который пройдет без зрителей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, выручка туринского клуба от продажи билетов превысила три миллиона евро.

Напомним, что Федерация футбола Италии приняла решение провести матч без зрителей из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19.

На данный момент в Италии официально зафиксировано более 270 случаев заболевания коронавирусом. Во всем мире им заболели более 80 тысяч человек.

Не пропустите: Матч "Интера" в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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