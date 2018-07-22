"Ювентус" не включил Роналду в список игроков, которые отправятся в тур по США

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"Ювентус" не включил Роналду в список игроков, которые отправятся в тур по СШАТуринский "Ювентус" не включил своего звездного новичка Криштиану Роналду в список игроков, которые отправятся в тур по США.

Так, согласно сведениям El Mundo Deportivo, после выхода из своего отпуска, который запланирован на конец текущего месяца, 33-летний форвард будет готовиться к новому сезону отдельно от своих партнеров по клубу в Италии. Таким образом, португалец не сыграет против своей бывшей команды мадридского "Реала" 5-го августа в рамках Международного кубка чемпионов.

Напомним,  "Ювентус" возобновил интерес к Милинковичу-Савичу. | soccernews.ru

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