"Ювентус" не включил Роналду в список неприкасаемых футболистов

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"Ювентус" составил список неприкасаемых футболистов.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в этот список не включили форварда Криштиану Роналду.

Грядущим летом "старая синьора" точно не продаст Федерико Кьезу, Деяна Кулушевски, Маттейса де Лигта, Артура и Данило. Остальных футболистов клуб готов отпустить, если поступит достойное предложение.

Отмечается, что если Роналду останется в клубе, то вероятно, будет продан Пауло Дибала, который пропустил большую часть сезона из-за травм.

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