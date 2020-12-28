"Ювентус" не захотел подписывать Озила

Хавбек "Арсенала" Месут Озил оказался не нужен туринскому "Ювентусу".

По информации Football Italia, "старая синьора" отказалась от подписания 32-летнего футболиста в январе.

Напомним, что агент немца предлагал "Ювентусу" арендовать полузащитника до конца сезона. Кроме того, "канониры" были готовы платить игроку половину зарплаты.

Озил не играет с марта. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не включил его в заявку на сезон. Летом победитель ЧМ-2014 станет свободным агентом.

Не пропустите: "Ювентус" хочет вернуть Дзадзу. | http://soccernews.ru