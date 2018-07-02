"Ювентус" не заинтересован в подписании Роналду
Туринский "Ювентус" не заинтересован в подписании ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Как объясняет La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" просто не потянет зарплату 33-летнего форварда, который хочет зарабатывать не менее 40 миллионов евро в год. Свою позицию издание объясняет тем, что сегодня самый высокооплачиваемый игрок чемпионов Италии, коим является аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, получает на "Альянц Стэдиум" "всего" 7,5 миллиона евро за сезон.
Напомним, "Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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|Бетис
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|Севилья
|38
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|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
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|Эспаньол
|38
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|Алавес
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|Леванте
|38
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|Леганес
|38
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|20