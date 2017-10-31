"Ювентус" не заинтересован в приобретении Рафиньи

Туринский "Ювентус" не заинтересован в приобретении полузащитника каталонской "Барселоны" Рафиньи Алькантары.

Как информирует Mediaset, "старая сеньора" не планирует предпринимать попыток подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" в зимнее трансферное окно ввиду того, что тот не сыграл в текущем сезоне еще ни одного матча из-за травмы мениска.