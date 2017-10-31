"Ювентус" не заинтересован в приобретении Рафиньи

Теги ювентусбарселонарафинья алькантара

"Ювентус" не заинтересован в приобретении РафиньиТуринский "Ювентус" не заинтересован в приобретении полузащитника каталонской "БарселоныРафиньи Алькантары.

Как информирует Mediaset, "старая сеньора" не планирует предпринимать попыток подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" в зимнее трансферное окно ввиду того, что тот не сыграл в текущем сезоне еще ни одного матча из-за травмы мениска.

Напомним, "Ювентус" возобновил интерес к Джану. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов