"Ювентус" не заинтересован в возвращении Мораты

Туринский "Ювентус" не заинтересован в возвращении в свои ряды форварда лондонского "Челси" Альваро Мораты.

Так, по сведениям Tuttosport, в стане "старой синьоры" не рассматривается вопрос о приобретении ближайшим летом 25-летнего нападающего "аристократов" ввиду его высокой трансферной стоимости, которая составляет порядка 80-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мората забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 42 матчах за "Челси".

Напомним, сегодня "Ювентус" разгромил "Сампдорию". | soccernews.ru