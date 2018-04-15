"Ювентус" не заинтересован в возвращении Мораты

Теги ювентусчелсиальваро мората

"Ювентус" не заинтересован в возвращении МоратыТуринский "Ювентус" не заинтересован в возвращении в свои ряды форварда лондонского "Челси" Альваро Мораты.

Так, по сведениям Tuttosport, в стане "старой синьоры" не рассматривается вопрос о приобретении ближайшим летом 25-летнего нападающего "аристократов" ввиду его высокой трансферной стоимости, которая составляет порядка 80-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мората забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 42 матчах за "Челси".

Напомним, сегодня "Ювентус" разгромил "Сампдорию". | soccernews.ru

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