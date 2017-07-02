"Ювентус" не желает расставаться с Сандро

"Ювентус" намерен сохранить защитника Алекса Сандро, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "старая синьора" не хочет отпускать футболиста даже за 70 миллионов евро и собирается предложить игроку новое соглашение до 2022 года.

Напомним, что главными претендентами на Сандро являются ПСЖ и "Челси".

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