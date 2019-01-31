"Ювентус" неожиданно крупно проиграл "Аталанте" и вылетел из Кубка Италии

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"Ювентус" неожиданно крупно проиграл "Аталанте" и вылетел из Кубка Италии

В четвертьфинальном матче Кубка Италии "Аталанта" разгромила "Ювентус"

В составе победителей два гола забил нападающий Дуван Сапата, также голом отметился бельгийский защитник Тимоти Кастань. 

"Аталанта" - "Ювентус" - 3:0.

Голы: Кастань, 37 - 1:0, Сапата, 39 - 2:0, Сапата, 86 - 3:0.

"Аталанта": Бериша, Паломино (Мазиелло, 89), Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, Иличич (Пашалич, 27), де Рон (Гозенс, 90+1), Фройлер, Гомес, Сапата.

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини (Жоау Канселу, 27), Де Шильо, Сандру, Ругани, Матюиди, Хедира (Пьянич, 71), Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала (Дуглас Коста, 61), Бернардески.

Таким образом, "Аталанта" вышла в полуфинал турнира, а "Ювентус" из Кубка Италии вылетел. В полуфинале "Аталанта" встретится с "Фиорентиной", которая в своём четвертьфинальном матче разгромила "Рому" (7:1). 

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Да уж. Без Чмоналду Юве брал этот кубок регулярно. А тут сразу позорный вылет. И это в чемпионате одной команды! Это португальское недоразумение больше ни на что не способно, если только к мужикам в постель прыгать)

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