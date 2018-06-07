"Ювентус" объявил цену на Игуаина

Теги ювентусгонсало игуаин

"Ювентус" объявил цену на ИгуаинаТуринский "Ювентус" объявил цену на своего форварда Гонсало Игуаина, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "старая синьора" будет готова расстаться с 30-летним нападающим за сумму в размере не менее 63-х миллионов евро.

В завершившемся сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, Игуаин рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поиграть. | soccernews.ru

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