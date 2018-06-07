"Ювентус" объявил цену на Игуаина

Туринский "Ювентус" объявил цену на своего форварда Гонсало Игуаина, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "старая синьора" будет готова расстаться с 30-летним нападающим за сумму в размере не менее 63-х миллионов евро.

В завершившемся сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, Игуаин рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поиграть. | soccernews.ru