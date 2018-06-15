"Ювентус" объявил "Челси" цену на своего защитника

"Ювентус" определился с ценой на защитника Даниэле Ругани, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб готов расстаться с футболистом не менее, чем за 40 миллионов евро.

Главным претендентом на игрока является "Челси", а также он входит в сферу интересов "Арсенала".

При этом, "Юве" вообще предпочитает сохранить 23-летнего Ругани, но он сам хочет иметь регулярную игровую практику.

Не пропустите: "Наполи" предложил "Челси" компромисс в вопросе Сарри. | http://soccernews.ru