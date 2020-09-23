"Ювентус" объявил о переходе Альваро Мораты

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората перешел в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

"Ювентус" арендовал футболиста за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа за 45 миллионов. Если туринский клуб захочет продлить аренду, то сможет сделать это еще за 10 миллионов евро. В этом случае выкуп трансфера будет составлять 35 миллионов. Мората ранее уже играл за "Ювентус" с 2014 по 2016 годы.

27-летний Мората выступал за "Атлетико" с 2019 года, провел за клуб 61 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал пять результативных передач. Также он играл за "Реал" и "Челси". За сборную Испании сыграл 33 матча и забил 17 мячей. Двукратный чемпион Испании, двукратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Испании, двукратный победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

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