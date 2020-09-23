"Ювентус" объявил о переходе Альваро Мораты
Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората перешел в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
"Ювентус" арендовал футболиста за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа за 45 миллионов. Если туринский клуб захочет продлить аренду, то сможет сделать это еще за 10 миллионов евро. В этом случае выкуп трансфера будет составлять 35 миллионов. Мората ранее уже играл за "Ювентус" с 2014 по 2016 годы.
More memories ❤️— JuventusFC (@juventusfc) September 22, 2020
More victories
More sound
More lights ✨#MOREMORATA @alvaromorata#LiveAhead pic.twitter.com/VZc9fUMWIs
27-летний Мората выступал за "Атлетико" с 2019 года, провел за клуб 61 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал пять результативных передач. Также он играл за "Реал" и "Челси". За сборную Испании сыграл 33 матча и забил 17 мячей. Двукратный чемпион Испании, двукратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Испании, двукратный победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.
Не пропустите: Стала известна зарплата Мораты в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 сентября
-
Сборная Нидерландов определилась с новым тренером вместо Кумана
-
Форвард "Реала" заразился коронавирусом
-
Источник: Хави Мартинес покинул "Баварию"
-
Наказание Федуна за слова о снятии "Спартака" с РПЛ отменено не будет
-
Главный тренер и два игрока "Вест Хэма" заразились коронавирусом
-
Нелсон Семеду объявил об уходе из "Барселоны"
-
"Лидс" купил воспитанника "Реала" за 25 миллионов евро
-
"Ювентус" объявил о переходе Альваро Мораты
-
Президенту ПСЖ грозит больше двух лет тюрьмы
-
"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке лиги
-
"Ред Булл Зальцбург" победил "Маккаби" в квалификации Лиги чемпионов
-
"Краснодар" обыграл ПАОК в квалификации Лиги Чемпионов
-
Источник: Луис Суарес переходит в "Атлетико"
-
Дубль Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить в Кубке лиги
-
"Уотфорд" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу 4-го дивизиона
-
РФС назначил арбитров на матчи 9-го тура РПЛ
-
Уругвайский футболист забил гол за 29-й гол в карьере. Он сделал это в возрасте 43 лет
-
Иван Перишич оценил свои выступления за "Баварию"
-
"Байер" согласовал трансфер защитника "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14