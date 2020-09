"Ювентус" объявил о переходе Альваро Мораты

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората перешел в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

"Ювентус" арендовал футболиста за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа за 45 миллионов. Если туринский клуб захочет продлить аренду, то сможет сделать это еще за 10 миллионов евро. В этом случае выкуп трансфера будет составлять 35 миллионов. Мората ранее уже играл за "Ювентус" с 2014 по 2016 годы.

