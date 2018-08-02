"Ювентус" объявил о переходе Бонуччи

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи перешел в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Туринский клуб заполучил футболиста в обмен на защитника Маттиа Кальдару без доплаты.

Бонуччи подписал контракт с "Юве" до лета 2023 года.

Напомним, что 31-летний Бонуччи перешел в "Милан" летом 2017 года именно из "Ювентуса", провел за миланский клуб 51 матч и забил 2 гола. Ранее играл за "Витербезе", "Интер", "Тревизо", "Пизу", "Дженоа" и "Бари". За сборную Италии сыграл 80 матчей и забил 6 голов. Шестикратный чемпион Италии, трехкратный обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

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