"Ювентус" объявил о переходе форварда сборной Северной Кореи

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"Ювентус" объявил о переходе форварда сборной Северной Кореи

Северокорейский нападающий "Кальяри" Кван Сон Хан перешел в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист подписал с туринским клубом контракт до лета 2023 года.

20-летний Кван Сон Хан выступал за "Кальяри" с 2017 года. Всего он провел за клуб 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Перудже". За сборную КНДР сыграл пять матчей.

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