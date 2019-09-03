"Ювентус" объявил о переходе форварда сборной Северной Кореи
Северокорейский нападающий "Кальяри" Кван Сон Хан перешел в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист подписал с туринским клубом контракт до лета 2023 года.
20-летний Кван Сон Хан выступал за "Кальяри" с 2017 года. Всего он провел за клуб 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Перудже". За сборную КНДР сыграл пять матчей.
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