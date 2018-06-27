"Ювентус" объявил о переходе Канселу

Португальский защитник "Валенсии" Жоау Канселу перешел в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Футболист подписал с туринским клубом контракт до лета 2023 года.

24-летний Канселу выступал за "Валенсию" с 2014 года, провел за клуб 91 матч и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Валенсии". Ранее играл за "Бенфику". За сборную Португалии сыграл 7 матчей и забил 3 мяча. Чемпион Португалии, обладатель Кубка португальской лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

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