"Ювентус" объявил о переходе Криштиану Роналду
Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду перешел в "Ювентус", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. Футболист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года.
33-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, провел за клуб 438 матчей и забил 450 голов. Ранее играл за "Манчестер Юнайтед" и "Спортинг". За сборную Португалии сыграл 154 матча и забил 85 голов. Трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Кубка английской Лиги, двукратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Англии, пятикратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, четырехкратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион Европы. Пятикратный обладатель "Золотого мяча", четырехкратный обладатель "Золотой бутсы".
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