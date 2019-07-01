"Ювентус" объявил о переходе защитника "Ромы"

Защитник "Ромы" Лука Пеллегрини перешёл в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. 20-летний футболист заключил со "старой синьорой" контракт до 2023 года.

Пеллегрини - воспитанник "Ромы", за основную команду "волков" дебютировал в сентябре 2018 года.

Всего в составе римлян левый фулбек провёл 6 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Рабьо прилетел в Турин и прибыл в расположение "Ювентуса". | http://soccernews.ru