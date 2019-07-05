"Ювентус" объявил о подписании Мериха Демирала

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"Ювентус" объявил о подписании Мериха Демирала

"Ювентус" согласовал условия контракта Мериха Демирала с "Сассуоло". Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Соглашение 21-летнего игрока рассчитано до 2024 года. Его стоимость - 18 миллионов евро. Сумма будет выплачена на протяжении 4 лет.

Демираль перешел в "Сассуоло" в 2019 году. Он участвовал в 14 матчах в Серии А, забив 2 гола. 

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