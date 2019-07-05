"Ювентус" объявил о подписании Мериха Демирала
"Ювентус" согласовал условия контракта Мериха Демирала с "Сассуоло". Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Соглашение 21-летнего игрока рассчитано до 2024 года. Его стоимость - 18 миллионов евро. Сумма будет выплачена на протяжении 4 лет.
UFFICIALE | Merih Demiral è bianconero! ⚪️⚫️ https://t.co/yOHn7Qr7Zr#WelcomeMerih #LiveAhead pic.twitter.com/LOSTkHrUk8— JuventusFC (@juventusfc) 5 июля 2019 г.
Демираль перешел в "Сассуоло" в 2019 году. Он участвовал в 14 матчах в Серии А, забив 2 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17