"Ювентус" объявил о продаже Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Фото сайт "Ювентуса"
Туринский "Ювентус" официально подтвердил переход нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".
Как и сообщалось ранее, сумма трансфера составила 15 миллионов евро, за счёт бонусов она может вырасти ещё на 8 миллионов.
Ожидается, что контракт 36-летнего португальца с английским клубом будет рассчитан на два сезона.
Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.
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Источник: "Реал Мадрид" объявил войну ПСЖ
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