"Ювентус" объявил о продаже Роналду в "Манчестер Юнайтед"

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"Ювентус" объявил о продаже Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото сайт "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" официально подтвердил переход нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Как и сообщалось ранее, сумма трансфера составила 15 миллионов евро, за счёт бонусов она может вырасти ещё на 8 миллионов.

Ожидается, что контракт 36-летнего португальца с английским клубом будет рассчитан на два сезона.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" отказалась подписывать Роналду. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, это правда. Продали как ненужную вещь, за смешные даже для меня деньги, по цене барана или козла! )))))))))))

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