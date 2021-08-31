"Ювентус" объявил о продаже Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото сайт "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" официально подтвердил переход нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Как и сообщалось ранее, сумма трансфера составила 15 миллионов евро, за счёт бонусов она может вырасти ещё на 8 миллионов.

Ожидается, что контракт 36-летнего португальца с английским клубом будет рассчитан на два сезона.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" отказалась подписывать Роналду. | http://soccernews.ru