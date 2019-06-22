"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бентанкуром

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"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бентанкуром

Полузащитник Родриго Бентанкур продлил контракт с "Ювентусом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между 21-летним уругвайцем и "старой синьорой" рассчитано до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2022 году.

Бентанкур выступает за "Ювентус" с 2017 года, сыграл 67 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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