"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бонуччи
Защитник Леонардо Бонуччи заключил новый контракт с "Ювентусом", сообщает официальный твиттер клуба.
Стороны продлили соглашение до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2023 году.
Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год, после чего перебрался в "Милан", однако спустя всего один сезон вернулся в туринский клуб.
В сумме 32-летний футболист провёл за "старую синьору" 376 матчей, забил 25 голов и сделал 10 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7