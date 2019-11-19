"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бонуччи

Защитник Леонардо Бонуччи заключил новый контракт с "Ювентусом", сообщает официальный твиттер клуба.

Стороны продлили соглашение до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2023 году.

Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год, после чего перебрался в "Милан", однако спустя всего один сезон вернулся в туринский клуб.

В сумме 32-летний футболист провёл за "старую синьору" 376 матчей, забил 25 голов и сделал 10 ассистов.

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