"Ювентус" объявил о продлении контракта с Ругани
Защитник Даниеле Ругани подписал новый контракт с "Ювентусом", сообщает официальный твиттер клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Зарплата игрока возросла до трех миллионов евро в год.
24-летний Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за туринский клуб 81 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. В составе "Ювентуса" Ругани по три раза выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также дважды Суперкубок Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11