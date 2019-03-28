"Ювентус" объявил о продлении контракта с Ругани

Защитник Даниеле Ругани подписал новый контракт с "Ювентусом", сообщает официальный твиттер клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Зарплата игрока возросла до трех миллионов евро в год.

24-летний Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за туринский клуб 81 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. В составе "Ювентуса" Ругани по три раза выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также дважды Суперкубок Италии.

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