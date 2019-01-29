"Ювентус" объявил о трансфере Бенатиа в "Аль-Духайль"

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа стал игроком "Аль-Духайль". Об этом сообщает твиттер туринцев.

Переход футболиста обошелся клубу в 8 миллионов евро, сумма будет выплачена двумя платежами до октября 2019 года.

Бенатиа перешёл в "Ювентус" из "Баварии" летом 2016 года на правах аренды за 3 миллиона евро.

В составе туринского клуба игрок два раза становился чемпионом Италии, а также дважды выиграл Кубок Италии.

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