"Ювентус" объявил о трансфере голландского таланта из ПСВ
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Хавбек ПСВ Мохаммед Ихаттарен стал футболистом туринского "Ювентуса", сообщает официальный сайт "бьянконери".
Контракт 19-летнего полузащитника с итальянским грандом рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что Ихаттарена сразу отдадут в аренду в "Сампдорию".
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|Аталанта
|26
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
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