"Ювентус" объявил о трансфере голландского таланта из ПСВ

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"Ювентус" объявил о трансфере голландского таланта из ПСВФото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Хавбек ПСВ Мохаммед Ихаттарен стал футболистом туринского "Ювентуса", сообщает официальный сайт "бьянконери".

Контракт 19-летнего полузащитника с итальянским грандом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Ихаттарена сразу отдадут в аренду в "Сампдорию".

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