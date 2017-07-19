"Ювентус" объявил о трансфере Щесны

Теги ювентусарсенал лондонвойцех щесны

"Ювентус" объявил о трансфере Щесны

Голкипер лондонского "Арсенала" Войцех Щесны перешёл в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12,2 миллионов евро, ещё 3,1 миллиона будут доступны в качестве бонусов. 27-летний поляк заключил с "бьянконери" контракт до лета 2021 года.

Щесны является воспитанником "Арсенала", за основную команду "канониров" выступал с 2009 года, сыграл 181 матч и пропустил 198 голов. Сдавался в аренду "Брентфорду" и "Роме". 

Не пропустите: Де Шильо прибыл в расположение "Ювентуса". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов