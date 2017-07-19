"Ювентус" объявил о трансфере Щесны

Голкипер лондонского "Арсенала" Войцех Щесны перешёл в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12,2 миллионов евро, ещё 3,1 миллиона будут доступны в качестве бонусов. 27-летний поляк заключил с "бьянконери" контракт до лета 2021 года.

Щесны является воспитанником "Арсенала", за основную команду "канониров" выступал с 2009 года, сыграл 181 матч и пропустил 198 голов. Сдавался в аренду "Брентфорду" и "Роме".

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