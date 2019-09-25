"Ювентус" объявил о вхождении Барцальи в тренерский штаб команды

Бывший защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи вошёл в тренерский штаб туринской команды.

Как сообщает официальный сайт "старой синьоры", 38-летний специалист получил должность технического ассистента Маурицио Сарри.

Будучи футболистом, Барцальи выступал за "Ювентус" с 2011 по 2019 год и выиграл 16 трофеев.

"Бьянконери" лидируют в Серии А после пяти сыгранных матчей, но сегодня их может обойти миланский "Интер".

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