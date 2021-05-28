"Ювентус" объявил о возвращении Аллегри на пост главного тренера

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"Ювентус" объявил о возвращении Аллегри на пост главного тренера

Фото сайт "Ювентуса"

Массимилиано Аллегри снова возглавил туринский "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта не разглашаются. Ранее стало известно, что речь идёт о соглашении до 2025 года с зарплатой 9 миллионов евро.

53-летний итальянец сменил у руля "старой синьоры" уволенного сегодня Андреа Пирло.

Аллегри тренировал "Ювентус" с 2014 по 2019 год и выиграл с командой 11 трофеев.

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