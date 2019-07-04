"Ювентус" объявил о возвращении Буффона

Теги ювентусджанлуиджи буффон

"Ювентус" объявил о возвращении Буффона
Вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2020 года.

Ожидается, что Буффон станет дублером основного вратаря "Ювентуса" Войцеха Щесны.

41-летний Буффон является воспитанником "Пармы". За "Ювентус" он выступал с 2001 по 2018 годы. В минувшем сезоне голкипер играл за ПСЖ. За сборную Италии сыграл 176 матчей. Семикратный чемпион Италии, чемпион Франции, четырехкратный обладатель Кубка Италии, пятикратный обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Франции, чемпион мира-2006.

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