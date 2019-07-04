"Ювентус" объявил о возвращении Буффона
Вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.
Голкипер являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2020 года.
Ожидается, что Буффон станет дублером основного вратаря "Ювентуса" Войцеха Щесны.
OFFICIAL| @gianluigibuffon is back in Bianconero! ⚫⚪— JuventusFC (@juventusfcen) 4 июля 2019 г.
Welcome home, Gigi! ❤️
➡️https://t.co/He2dq1mZbn #WelcomeBackGigi #LiveAhead pic.twitter.com/zIzTOMIvM6
41-летний Буффон является воспитанником "Пармы". За "Ювентус" он выступал с 2001 по 2018 годы. В минувшем сезоне голкипер играл за ПСЖ. За сборную Италии сыграл 176 матчей. Семикратный чемпион Италии, чемпион Франции, четырехкратный обладатель Кубка Италии, пятикратный обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Франции, чемпион мира-2006.
Не пропустите: "Ювентус" сделал первое официальное предложение по де Лигту. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Зенит" презентовал новую форму, которая изготовлена из переработанных пластиковых бутылок
-
"Ювентус" объявил о возвращении Буффона
-
"Реал" предложил "Милану" купить своего нападающего
-
"Вильярреал" купил бывшего защитника "Реала"
-
В Венгрии наказали украинца, угрожавшему игрокам "Краснодара"
-
Вышел трейлер фильма о Льве Яшине
-
"Аякс" значительно увеличил цену на де Лигта
-
Болельщики "Спартака" и ЦСКА отменили бойкот на посещение матчей, которые проводятся на Кавказе
-
Жена украинского футболиста поразила сеть в челлендже по открыванию бутылок
-
Месси снова без трофея со сборной! Вспоминаем все поражения великого аргентинца в решающих матчах
-
Адвокат сообщил, куда этапировали Кокорина и Мамаева
-
На российском курорте установили скульптуру в честь Кокорина и Мамаева
-
1
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
-
"Манчестер Сити" объявил о переходе Родри за 70 миллионов евро
-
Украинский футболист пригрозил травмировать одного из игроков "Краснодара"
-
Жена экс-вратаря "Зенита" приняла участие в челлендже по открыванию бутылок ногой
-
Ари рассказал о своем отношении к расизму
-
"Зенит" разработал план по сокращению количества легионеров в клубе
-
"Барселона" не собирается продавать Коутиньо
-
"Тоттенхэм" предлагает "Роме" обмен игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17