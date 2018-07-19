"Ювентус" объявил о возвращении Спинаццолы

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"Ювентус" объявил о возвращении Спинаццолы

"Ювентус" представил защитника Леонардо Спинаццолу, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист вернулся в туринский клуб после аренды в "Аталанте". Спинаццола получил 37-й номер и на него рассчитывает главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

В прошлом сезоне 25-летний Спинаццола провел за "Аталанту" 25 матчей.

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