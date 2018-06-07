"Ювентус" объявил о выкупе прав на Дугласа Косту

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста перешел в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, которые фигурировали в его арендном соглашении в качестве выкупа. Бразилец подписал контракт с "Юве" до лета 2022 года.

В минувшем сезоне 27-летний Коста провел за "Ювентус" 47 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 15 результативных передач. В составе "Юве" он стал чемпионом и обладателем Кубка Италии.

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