"Ювентус" объявил об аренде хавбека "Шальке"

Хавбек "Шальке" Уэстон Маккенни присоединился к "Ювентусу".

Как сообщает сайт клуба, туринцы заплатят за аренду 21-летнего американца 4,5 миллиона евро. Кроме того, у "Ювентуса" будет право выкупа игрока за 18,5 миллиона евро при достижении им определенных статистических показателей.

"Шальке" подписал Маккени в 2017 году. За это время он провел 91 игру, в которых отметился 5 голами и 7 результативными передачами.

Читайте также: Кавани отказал "Ювентусу": названа причина. | http://soccernews.ru