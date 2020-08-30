"Ювентус" объявил об аренде хавбека "Шальке"

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"Ювентус" объявил об аренде хавбека "Шальке"

Хавбек "Шальке" Уэстон Маккенни присоединился к "Ювентусу".

Как сообщает сайт клуба, туринцы заплатят за аренду 21-летнего американца 4,5 миллиона евро. Кроме того, у "Ювентуса" будет право выкупа игрока за 18,5 миллиона евро при достижении им определенных статистических показателей.

"Шальке" подписал Маккени в 2017 году. За это время он провел 91 игру, в которых отметился 5 голами и 7 результативными передачами.

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