"Ювентус" объявил об аренде хавбека "Шальке"
Хавбек "Шальке" Уэстон Маккенни присоединился к "Ювентусу".
Как сообщает сайт клуба, туринцы заплатят за аренду 21-летнего американца 4,5 миллиона евро. Кроме того, у "Ювентуса" будет право выкупа игрока за 18,5 миллиона евро при достижении им определенных статистических показателей.
"Шальке" подписал Маккени в 2017 году. За это время он провел 91 игру, в которых отметился 5 голами и 7 результативными передачами.
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|Команда
|М
|О
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|26
|57
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
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|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|20
|Брешия
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