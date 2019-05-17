"Ювентус" объявил об отставке Аллегри

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"Ювентус" объявил об отставке Аллегри

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Завтра, 18 мая, наставник проведет пресс-конференцию.

51-летний Аллегри тренирует "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии, а также дважды Суперкубок страны.

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