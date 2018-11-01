"Ювентус" объявил об уходе гендиректора Маротты

Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте объявил об уходе генерального директора клуба Беппе Маротты.

61-летний функционер занимал этот пост с 2010 года. За расторжение контракта он получил от "старой синьоры" более 360 тысяч евро.

А продолжит карьеру Маротта в миланском "Интере", который сейчас является главным преследователем "бьянконери" в Серии А.

Также "Ювентус" покинул Альдо Мацциа, который 12 лет работал в клубе на должности финансового директора.

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