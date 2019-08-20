"Ювентус" объявил об уходе летнего новичка

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"Ювентус" объявил об уходе летнего новичка

"Ювентус" отдал в аренду "Кальяри" защитника Луку Пеллегрини, сообщает официальный сайт клуба.

20-летний футболист присоединился к сардинцам на правах годичной аренды. Другие детали сделки пока неизвестны.

Напомним, что "старая синьора" только полтора месяца назад купила перспективного игрока у "Ромы" за 22 миллиона евро.

Также стоит отметить, что Пеллегрини уже выступал за "Кальяри" во второй половине сезона 2018/19, сыграл 12 матчей и сделал 1 ассист.

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