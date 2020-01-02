"Ювентус" объявил об уходе Перина в "Дженоа"

Вратарь туринского "Ювентуса" Маттиа Перин перешёл в "Дженоа", сообщает официальный сайт клуба.

"Грифоны" арендовали 27-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. Другие детали сделки не разглашаются.

Напомним, что Перин перебрался в "Ювентус" летом 2018 года как раз из "Дженоа" за 14,2 миллионов евро.

За полтора сезона голкипер провёл за "старую синьору" всего 9 матчей, пропустив в них 8 голов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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