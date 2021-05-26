"Ювентус" объявил об уходе спортивного директора

Фото: сайт "Ювентуса"

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи покинет свой пост.

Как сообщает официальный сайт клуба, 48-летний менеджер уйдет из клуба в июле по окончании контракта.

Паратичи работал в туринском клубе с 2010 года. 4 июня у него будет пресс-конференция.

В этом сезоне "Ювентус" финишировал в Серии А на четвертом месте, добыв путевку в Лигу Чемпионов в последнем туре.

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