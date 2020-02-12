"Ювентус" объявил заявку на матч 1/2 финала Кубка Италии с "Миланом"

Тренерский штаб туринского "Ювентуса" во главе с Маурицио Сарри назвал список из 21 футболиста, которые могут сыграть в полуфинальном матче Кубка Италии против "Милана".

Вратари: Щесны, Пинсольо, Буффон.

Защитники: Де Шильо, Де Лигт, Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Кокколо, Уэсли.

Полузащитники: Пьянич, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур.

Нападающие: Роналду, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Оливьери.

Матч "Милан" - "Ювентус" состоится завтра, 13 февраля. Начало поединка в 22:45 мск.

Не пропустите: Сарри высказался о возможном переходе Месси в "Ювентус". | http://soccernews.ru