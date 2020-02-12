"Ювентус" объявил заявку на матч 1/2 финала Кубка Италии с "Миланом"
Тренерский штаб туринского "Ювентуса" во главе с Маурицио Сарри назвал список из 21 футболиста, которые могут сыграть в полуфинальном матче Кубка Италии против "Милана".
Вратари: Щесны, Пинсольо, Буффон.
Защитники: Де Шильо, Де Лигт, Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Кокколо, Уэсли.
Полузащитники: Пьянич, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур.
Нападающие: Роналду, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Оливьери.
Матч "Милан" - "Ювентус" состоится завтра, 13 февраля. Начало поединка в 22:45 мск.
Не пропустите: Сарри высказался о возможном переходе Месси в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15