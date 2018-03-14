"Ювентус" обыграл "Аталанту" и оторвался от "Наполи"
"Ювентус" на своем поле встретился с "Аталантой" в матче 26 тура, перенесенный на март из-за снегопада, который обрушился на Турин в феврале. К этому времени "старая синьора" опередила "Наполи" и теперь ей предстояло закрепить свой успех и оторваться от неаполитанцев на четыре очка, что команда Аллегри с успехов выполнила.
"Ювентус" с первых минут завладел инициативой, провел несколько атак, одна из которых завершилась неплохим выстрелом Матюиди после навеса с углового, однако под этот удар бросился защитник, не давший мячу влететь в сетку. Затем туринцы провели еще несколько атак, а на исходе 29 минуты забили гол. Коста прошёл к воротам с центра поля, затем отдал на Игуаина, тот вышел на вратаря и без особых проблем переиграл Беришу, отправив мяч в дальний нижний угол.
"Аталанта" никак не могла прийти в себя, поэтому их попытки атак достаточно легко пресекались обороной туринцев. Футболисты из Бергамо нервничали, часто нарушали правила, в целом у них практически ничего не получалось впереди.
Во втором тайме "Ювентус" стал играть по счету, перейдя на игру на контратаках. Почти сразу Дибала и Лихтштайнер выскакивали на Беришу, аргентинец пробивал по воротам, но албанский вратарь свою команду спас. "Аталанта" через минуту ответила своим моментом: Иличич с углового навесил на Манчини, тот пробивал из выгодной позиции, но в створ не попал.
В середине тайма темп снова упал, этому способствовали многочисленные замены, но "Ювентус" в это время контролировал ход матча, не позволяя сопернику подходить к воротам Буффона, который сегодня толком не вступал в игру. Сами хозяева могли забить второй мяч, когда Коста пробил с дальней дистанции, но мяч попал в штангу.
В концовке "Аталанта" лишилась Манчини, который получил второе предупреждение, игра была по сути решена, "Ювентус" же забил и второй гол обескровленному сопернику. Дибала прострелил на Игуаина, тот откатил мяч на Матюиди, а француз отправил его в сетку. "Аталанта" снова не смогла забить "Ювентусу", который в этом году пропускал только в Лиге чемпионов.
"Ювентус" – "Аталанта" - 2:0
Голы: Игуаин, 29 – 1:0: Мадуиди, 80 – 2:0.
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Де Шильо, 50), Бенатия, Кьеллини, Асамоа, Матюиди, Пьянич, Дибала, Коста (Барцальи, 78), Манджукич (Сандро, 62), Игуаин.
"Аталанта": Бериша, Толои, Полмино, Манчини, Гозенс (Петанья, 65), Де Роон, Хатебур (Корнелиус, 70), Кристанте, Хаас (Спинаццолла, 57), Гомес, Иличич.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: "Ювентус" – "Аталанта" - 2:0 (обзор) | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Новый урок для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Арсеналу"
-
Вторая часть украинско-итальянского противостояния: "Динамо" принимает "Лацио"
-
Без голов не обойтись: "Зенит" принимает "РБ Лейпциг"
-
Есть ли место подвигу? "Локомотив" постарается дать бой мадридскому "Атлетико"
-
Определились все участники 1/4 финала Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
В "Реале" назвали возможные альтернативы Неймару
-
"Рубин" стал частным клубом
-
"Рубин" стал частным клубом
-
Фарфан: "Друзья ужасаются, когда присылаю им фотографии из России"
-
Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"
-
Индзаги: "Лацио" сейчас вполне заслуживает пройти в четвертьфинал"
-
Педро пожелал "Барселоне" победы в Лиге Чемпионов
-
Соцсети раскритиковали Неймара за фото в коляске с цитатой Хокинга
-
Иньеста рассказал, когда примет решение по своему будущему в "Барселоне"
-
Тьяго Алькантара получил травму стопы в игре с "Бешикташем"
-
Новый урок для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Арсеналу"
-
Серхи Роберто: "Играть с такими форвардами - одно удовольствие"
-
Вторая часть украинско-итальянского противостояния: "Динамо" принимает "Лацио"
-
Без голов не обойтись: "Зенит" принимает "РБ Лейпциг"
-
Есть ли место подвигу? "Локомотив" постарается дать бой мадридскому "Атлетико"
-
Туран женился на дочери президента Турции
-
Самые жёсткие фолы и столкновения в сезоне 2017/18
-
Алонсо: "Челси" имел множество моментов в обоих матчах с "Барселоной"
-
Испанские клубы 22 раза из последних 26 выбивали англичан в плей-офф еврокубков
-
Хайнкес назвал сроки восстановления Нойера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|74
|2
|Наполи
|28
|70
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|28
|53
|5
|Интер Милан
|27
|52
|6
|Милан
|27
|47
|7
|Сампдория
|27
|44
|8
|Аталанта
|27
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
|10
|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|27
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|26
|15
|Кьево
|27
|25
|16
|Кротоне
|27
|24
|17
|Сассуоло
|27
|24
|18
|СПАЛ
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|27
|22
|20
|Беневенто
|27
|10