"Ювентус" обыграл "Аталанту" и оторвался от "Наполи"

"Ювентус" на своем поле встретился с "Аталантой" в матче 26 тура, перенесенный на март из-за снегопада, который обрушился на Турин в феврале. К этому времени "старая синьора" опередила "Наполи" и теперь ей предстояло закрепить свой успех и оторваться от неаполитанцев на четыре очка, что команда Аллегри с успехов выполнила.

"Ювентус" с первых минут завладел инициативой, провел несколько атак, одна из которых завершилась неплохим выстрелом Матюиди после навеса с углового, однако под этот удар бросился защитник, не давший мячу влететь в сетку. Затем туринцы провели еще несколько атак, а на исходе 29 минуты забили гол. Коста прошёл к воротам с центра поля, затем отдал на Игуаина, тот вышел на вратаря и без особых проблем переиграл Беришу, отправив мяч в дальний нижний угол.

"Аталанта" никак не могла прийти в себя, поэтому их попытки атак достаточно легко пресекались обороной туринцев. Футболисты из Бергамо нервничали, часто нарушали правила, в целом у них практически ничего не получалось впереди.

Во втором тайме "Ювентус" стал играть по счету, перейдя на игру на контратаках. Почти сразу Дибала и Лихтштайнер выскакивали на Беришу, аргентинец пробивал по воротам, но албанский вратарь свою команду спас. "Аталанта" через минуту ответила своим моментом: Иличич с углового навесил на Манчини, тот пробивал из выгодной позиции, но в створ не попал.

В середине тайма темп снова упал, этому способствовали многочисленные замены, но "Ювентус" в это время контролировал ход матча, не позволяя сопернику подходить к воротам Буффона, который сегодня толком не вступал в игру. Сами хозяева могли забить второй мяч, когда Коста пробил с дальней дистанции, но мяч попал в штангу.

В концовке "Аталанта" лишилась Манчини, который получил второе предупреждение, игра была по сути решена, "Ювентус" же забил и второй гол обескровленному сопернику. Дибала прострелил на Игуаина, тот откатил мяч на Матюиди, а француз отправил его в сетку. "Аталанта" снова не смогла забить "Ювентусу", который в этом году пропускал только в Лиге чемпионов.

"Ювентус" – "Аталанта" - 2:0

Голы: Игуаин, 29 – 1:0: Мадуиди, 80 – 2:0.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Де Шильо, 50), Бенатия, Кьеллини, Асамоа, Матюиди, Пьянич, Дибала, Коста (Барцальи, 78), Манджукич (Сандро, 62), Игуаин.

"Аталанта": Бериша, Толои, Полмино, Манчини, Гозенс (Петанья, 65), Де Роон, Хатебур (Корнелиус, 70), Кристанте, Хаас (Спинаццолла, 57), Гомес, Иличич.

Вячеслав Горбачев

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