"Ювентус" обыграл "Аталанту" и вышел в финал Кубка Италии

"Ювентус" волею календаря должен был три раза за последнее время сыграть против "Аталанты", однако в дело вмешалась погода, из-за которой воскресная игра была отменена. Стадион удалось привести в порядок к среде, туринцы поспорили с командой из Бергамо за выход в финал Кубка Италии. На выезде "Ювентус" одержал победу с минимальным счетом, поэтому "Аталанте" необходимо было ответить тем же в Турине.

Первый тайм прошел в очень спокойном темпе, инициативой никто не владел, была достаточно равная игра. Обе команды только по одному разу попали в створ (Гомес у гостей, а у хозяев – Манджукич), но этим самым они лишь размяли вратарей. Также несколько выстрелов пришлись мимо ворот, часть ударов была блокирована защитниками.

"Аталанте" необходимо было активизироваться, тренер выпустил нападающего Корнелиуса, но вместо этого атаковал "Ювентус". Маркизио отметился дальними ударами, но в створ не попал. В целом же туринцы заиграли активнее во второй половине, не давая сопернику перейти в центр поля, создавая постоянное давление в штрафной команды из Бергамо.

Единственный шанс "Аталанта" упустила на 65 минуте, когда Гомес выскочил на ворота, пробил мимо выскочившего ему навстречу Буффона, но попал в штангу. "Ювентус" на это ответил мощнейшим выстрелом в перекладину от Дугласа Косты.

Матч катился к ничьей, однако затем свое слово сказал арбитр, который назначил пенальти в ворота гостей, посчитав, что Манчини сфолил на Матюиди. К "точке" подошел штатный пенальтист Пьянич, который переиграл Беришу, пробив по центру, вратарь же улетел в правый угол.

Сил на то, чтобы забить в ответ два гола у "Аталанты" не было, "Ювентус" также не стремился забивать второй мяч, поэтому команды спокойно доиграли этот поединок. Туринцы в очередной раз вышли в финал, соперник определится в противостоянии "Лацио" и "Милана".

"Ювентус" – "Аталанта" 1:0

Гол: Пьянич с пенальти, 75 – 1:0.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Матюиди, Пьянич, Маркизио (Хедира, 68), Коста (Дибала, 83), Сандро (Барцальи, 85), Манджукич.

"Аталанта": Бериша, Манчини (Риццо, 75), Кальдара, Масиелло, Де Роон, Хатебур, Фройлер (Барроу, 87), Кристанте, Спинаццола, Иличич (Корнелиус, 64), Гомес.

Вячеслав Горбачев

Не пропустите: "Ювентус" – "Аталанта" - 1:0 (обзор) | http://soccernews.ru