"Ювентус" обыграл "Болонью" и стал на шаг ближе к чемпионству

"Ювентус" после осечки "Наполи" во Флоренции фактически обеспечил себе первое место в Серии А. Команде Аллегри оставалось лишь выиграть оставшиеся игры, чтобы в очередной раз примерять золотые медали. Первым соперником была "Болонья".

Уже на первых минутах туринцы могли забить гол: Игуаин выскочил один на один с Миранте, но переиграть вратаря не сумел. Затем после подачи с углового пробивал Сандро - вратарь с большим трудом мяч парировал. "Ювентус" атаковал, но в итоге забила "Болонья". Буфффон неудачно отдал пас на Ругани, Крисетиг мяч перехватил, в результате защитнику "старой синьоры" пришлось нарушать правила в своей штрафной. Пенальти реализовал Верди, пробив по центру ворот.

"Ювентусу" нужно было отыгрываться, но до перерыва туринцы не могли создать опасность у ворот Миранте. Аллегри был вынужден рисковать, вместо Матюиди на поле вышел Коста, который в итоге стал герое матча.

Сразу после перерыва Де Майо срезал мяч в свои ворота после прострела Куадрадо, затем Коста стрелял по воротам, Миранте отразил мяч прямо на Куадрадо, который с нескольких метров не попал в створ.

В середине тайма свое слово сказал вышедший на замену Коста, который сначала ассистировал Хедире, забивший с двух метров ударом под перекладину. Затем бразилец прострелил на Дибалу, который не оставил шансов Миранте. Ответить на это гостям было уже не под силу.

В концовке команды обменялись опасными ударами, но цели они не достигли . Коста не попал в створ, а Дестро проверил на прочность крестовину. "Ювентус" выиграл у "Болоньи" и набрал очередные три очка. Лишиться чемпионского титула они могут только чудом.

Ювентус - Болонья 3:1

Голы: Верди, 0:1 ; Де Майо автогол - 1:1; Хедира - 62 - 2:1; Дибала , 69 - 3:1

Ювентус: Буффон, Барцальи, Ругани, Алекс Сандро (Бернардески, 84), Асамоа, Хедира, Куадрадо (Лихтштайнер, 72), Матюиди (Коста, 46), Маркизио, Дибала, Игуаин

Болонья: Миранте, Крафт (Торосидис, 60) Романьоли, Де Майо, Мбайе, Кейта, Надь, Поли, Кризетиг, Авенатти (Паласио, 66), Верди (Дестро, 73).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru