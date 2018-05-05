"Ювентус" обыграл "Болонью" и стал на шаг ближе к чемпионству
"Ювентус" после осечки "Наполи" во Флоренции фактически обеспечил себе первое место в Серии А. Команде Аллегри оставалось лишь выиграть оставшиеся игры, чтобы в очередной раз примерять золотые медали. Первым соперником была "Болонья".
Уже на первых минутах туринцы могли забить гол: Игуаин выскочил один на один с Миранте, но переиграть вратаря не сумел. Затем после подачи с углового пробивал Сандро - вратарь с большим трудом мяч парировал. "Ювентус" атаковал, но в итоге забила "Болонья". Буфффон неудачно отдал пас на Ругани, Крисетиг мяч перехватил, в результате защитнику "старой синьоры" пришлось нарушать правила в своей штрафной. Пенальти реализовал Верди, пробив по центру ворот.
"Ювентусу" нужно было отыгрываться, но до перерыва туринцы не могли создать опасность у ворот Миранте. Аллегри был вынужден рисковать, вместо Матюиди на поле вышел Коста, который в итоге стал герое матча.
Сразу после перерыва Де Майо срезал мяч в свои ворота после прострела Куадрадо, затем Коста стрелял по воротам, Миранте отразил мяч прямо на Куадрадо, который с нескольких метров не попал в створ.
В середине тайма свое слово сказал вышедший на замену Коста, который сначала ассистировал Хедире, забивший с двух метров ударом под перекладину. Затем бразилец прострелил на Дибалу, который не оставил шансов Миранте. Ответить на это гостям было уже не под силу.
В концовке команды обменялись опасными ударами, но цели они не достигли . Коста не попал в створ, а Дестро проверил на прочность крестовину. "Ювентус" выиграл у "Болоньи" и набрал очередные три очка. Лишиться чемпионского титула они могут только чудом.
Ювентус - Болонья 3:1
Голы: Верди, 0:1 ; Де Майо автогол - 1:1; Хедира - 62 - 2:1; Дибала , 69 - 3:1
Ювентус: Буффон, Барцальи, Ругани, Алекс Сандро (Бернардески, 84), Асамоа, Хедира, Куадрадо (Лихтштайнер, 72), Матюиди (Коста, 46), Маркизио, Дибала, Игуаин
Болонья: Миранте, Крафт (Торосидис, 60) Романьоли, Де Майо, Мбайе, Кейта, Надь, Поли, Кризетиг, Авенатти (Паласио, 66), Верди (Дестро, 73).
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|91
|2
|Наполи
|35
|84
|3
|Рома
|35
|70
|4
|Лацио
|35
|70
|5
|Интер Милан
|35
|66
|6
|Милан
|36
|60
|7
|Аталанта
|35
|58
|8
|Сампдория
|35
|54
|9
|Фиорентина
|35
|54
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Дженоа
|35
|41
|12
|Болонья
|36
|39
|13
|Сассуоло
|35
|37
|14
|Удинезе
|35
|34
|15
|Кротоне
|35
|34
|16
|Кальяри
|35
|33
|17
|СПАЛ
|35
|32
|18
|Кьево
|35
|31
|19
|Хеллас Верона
|36
|25
|20
|Беневенто
|35
|18