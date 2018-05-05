"Ювентус" обыграл "Болонью" и стал на шаг ближе к чемпионству

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"Ювентус" обыграл "Болонью" и стал на шаг ближе к чемпионству

"Ювентус" после осечки "Наполи" во Флоренции фактически обеспечил себе первое место в Серии А. Команде Аллегри оставалось лишь выиграть оставшиеся игры, чтобы в очередной раз примерять золотые медали. Первым соперником была "Болонья".

Уже на первых минутах туринцы могли забить гол: Игуаин выскочил один на один с Миранте, но переиграть вратаря не сумел. Затем после подачи с углового пробивал Сандро - вратарь с большим трудом мяч парировал. "Ювентус" атаковал, но в итоге забила "Болонья". Буфффон неудачно отдал пас на Ругани, Крисетиг мяч перехватил, в результате защитнику "старой синьоры" пришлось  нарушать правила в своей штрафной. Пенальти реализовал Верди, пробив по центру ворот. 

"Ювентусу" нужно было отыгрываться, но до перерыва туринцы не могли создать опасность у ворот Миранте. Аллегри был вынужден рисковать, вместо Матюиди на поле вышел Коста, который в итоге стал герое матча. 

Сразу после перерыва Де Майо срезал мяч в свои ворота после прострела Куадрадо, затем Коста стрелял по воротам, Миранте отразил мяч прямо на Куадрадо, который с нескольких метров не попал в створ. 

В середине тайма свое слово сказал вышедший на замену Коста, который сначала ассистировал Хедире, забивший с двух метров ударом под перекладину. Затем бразилец прострелил на Дибалу, который не оставил шансов Миранте. Ответить на это гостям было уже не под силу.

В концовке команды обменялись опасными ударами, но цели они не достигли .  Коста не попал в створ, а Дестро проверил на прочность крестовину. "Ювентус" выиграл у "Болоньи" и набрал очередные три очка. Лишиться чемпионского титула они могут только чудом. 

Ювентус - Болонья 3:1

Голы: Верди, 0:1 ; Де Майо автогол - 1:1; Хедира - 62 - 2:1; Дибала , 69 - 3:1

Ювентус: Буффон, Барцальи, Ругани, Алекс Сандро (Бернардески, 84), Асамоа, Хедира, Куадрадо (Лихтштайнер, 72), Матюиди (Коста, 46), Маркизио, Дибала, Игуаин

Болонья: Миранте, Крафт (Торосидис, 60) Романьоли, Де Майо, Мбайе, Кейта, Надь, Поли, Кризетиг, Авенатти (Паласио, 66), Верди (Дестро, 73).  

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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