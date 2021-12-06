"Ювентус" обыграл "Дженоа" Шевченко
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на своем поле обыграл генуэзский "Дженоа", который тренирует украинец Андрей Шевченко, со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Хуана Куадрадо и Пауло Дибалы.
"Ювентус", набрав 27 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 10 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Ювентус" – "Дженоа" - 2:0 (1:0)
Голы: Куадрадо, 9 - 1:0, Дибала, 82 - 2:0
"Ювентус": Щесны, Кьеллини, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46), Локателли, Бентанкур, Кулусевски, Куадрадо, Мората (Кин, 73), Дибала, Бернардески (Рабьо, 83).
"Дженоа": Сиригу, Гильоне, Бираски, Бани (Ванхойсден, 73), Васкес, Камбьязо, Мелегони, Бехрами (Гальдамес, 59), Эрнани, Туре (Портанова, 59), Экубан, Бьянки (Пандев, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17