"Ювентус" обыграл "Дженоа" Шевченко

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"Ювентус" обыграл "Дженоа" Шевченко

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на своем поле обыграл генуэзский "Дженоа", который тренирует украинец Андрей Шевченко, со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Хуана Куадрадо и Пауло Дибалы.

"Ювентус", набрав 27 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 10 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Ювентус" – "Дженоа" - 2:0 (1:0)
Голы: Куадрадо, 9 - 1:0, Дибала, 82 - 2:0

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46), Локателли, Бентанкур, Кулусевски, Куадрадо, Мората (Кин, 73), Дибала, Бернардески (Рабьо, 83).

"Дженоа": Сиригу, Гильоне, Бираски, Бани (Ванхойсден, 73), Васкес, Камбьязо, Мелегони, Бехрами (Гальдамес, 59), Эрнани, Туре (Портанова, 59), Экубан, Бьянки (Пандев, 58).

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Комментарии

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